Asllani'den katkı sözü

KRISTJAN Asllani, siyahbeyazlı kulüpteki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arnavut basınına konuşan 23 yaşındaki orta saha, "Teknik direktör Sergen Yalçın'ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş'a maksimum katkı sağlamaya hazırım. Burada büyük başarılar elde edeceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Haberde, ocak ayında Türkiye'ye gelen Asllani'nin yeni ortamına kısa sürede uyum sağladığı ve kiralık sözleşmesini kalıcı transferle sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin sezon sonundaki performansa göre oyuncunun bonservisi konusunda karar vereceği ifade edildi.