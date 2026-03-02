CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
3 korner 1 gol!

3 korner 1 gol!

Duran top ve kornerler, Beşiktaş'ın en etkili silahı olmaya başladı. Geçen hafta kaptan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Ndidi kafa golüyle Göztepe savunmasının kilidini açmıştı. Siyah-beyazlı takım Vaclav Cerny'nin kullandığı kornerde Agbadou'nun kafa golüyle Kocaeli'den zaferle döndü. İdmanda çalışılmış organizasyonların meyve vermesi, teknik heyeti sevindirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
3 korner 1 gol!

Duran top ve kornerler, Beşiktaş'ın en etkili silahı olmaya başladı. Geçen hafta kaptan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Ndidi kafa golüyle Göztepe savunmasının kilidini açmıştı. Siyah-beyazlı takım Vaclav Cerny'nin kullandığı kornerde Agbadou'nun kafa golüyle Kocaeli'den zaferle döndü. İdmanda çalışılmış organizasyonların meyve vermesi, teknik heyeti sevindirdi.

DURAN TOP ÇALIŞIYORUZ

Kartal bu sezon Kocaelispor'a attığı golle birlikte 13'üncü kez duran toptan fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı takımın kornerden attığı gol sayısı ise 8'e yükseldi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Kaytaz, 90 dakika sonrası yaptığı açıklamada "Duran top işine çok kafa yoruyoruz" ifadelerini kullandı.

FELİX UDUOKHAI HATASIZ OYNADI

Siyah-beyazlı yönetimin gitmesine izin vermediği Felix Uduokhai, Emirhan Topçu'nun yokluğunda Kocaeli maçında kusursuza yakın oynadı. Alman stoper, partneri Agbadou ile birlikte uyumlu bir görüntü çizdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisinde de Uduokhai'ye ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

