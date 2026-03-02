CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş 2026 model Kartal

Geçmişe sünger çeken ve 2026 yılında bembeyaz bir sayfa açan Kartal zirveye doğru uçuşunu sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir'i 3-2, Göztepe'yi 4-0 ve son olarak Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 yenerek zorlu fikstürden alnının akıyla çıktı. 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan Beşiktaş, gelecek yıl girişilecek şampiyonluk yarışı için gücünü de ortaya koydu. Kart cezalısı teknik direktör Sergen Yalçın ve kaptan Orkun Kökçü'nün yokluğunda alınan galibiyet Galatasaray derbisi öncesi camiayı kenetledi.

TAKIM SAVUNMASI OTURDU

Siyah-beyazlılar zorlu deplasmanda önemli eksiklerine rağmen oyun disiplininden kopmadı ve rakibine pozisyon dahi vermedi.

7 transferin katılımıyla birlikte bambaşka bir kimliğine bürünen siyah-beyazlılar takım savunmasını da başarıyla uyguladı. İki maçtır kalesinde gol görmeyen Kartal'da yenilerin skora katkısı, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Hyeon-Gyu Oh, Junior Olaitan, Amir Murillo ve son olarak Emmanuel Agbadou'nun performanslarını golle taçlandırmaları gelecek için ışık verdi.

8 GOLE DİREKT KATKI

Kış transfer döneminde kadroya katılan yeni transferler 8 gole direkt etki etti. Hyeon-Gyu Oh, Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçlarında fileleri havalandırıp 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Göztepe karşısında Amir Murillo ve Junior Olaitan 1'er gollük katkı verdi. Son olarak Kocaeli deplasmanında Emmanuel Agbadou kafa golüyle zaferi getiren isim oldu.

ÖNDE ETKİLİ BASKI

Transfer döneminde kadrosunun yaş ortalamasını düşüren siyah-beyazlılar, fizik gücü yüksek, atletik bir takım kimliğine büründü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kafasında uygulatmak istediği futbol, sahada pratiğe dönüşmeye başladı. Son 4 maçta 3'üncü bölgede yapılan etkili pres, rakipleri zor duruma düşürdü.

SON DAKİKA
