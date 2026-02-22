Bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası final maçında, bu akşam saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası final maçında, bu akşam saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Biletix.com üzerinden satışa sunulan dev derbinin bilet fiyatları şöyle: VIP: 2.000 TL, 1. Kategori: 1.500 TL, 2. Kategori: 1.250 TL, 3. Kategori: 1.000 TL, 4. Kategori: 750 TL.