Bilet fiyatları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası final maçında, bu akşam saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası final maçında, bu akşam saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Biletix.com üzerinden satışa sunulan dev derbinin bilet fiyatları şöyle: VIP: 2.000 TL, 1. Kategori: 1.500 TL, 2. Kategori: 1.250 TL, 3. Kategori: 1.000 TL, 4. Kategori: 750 TL.
