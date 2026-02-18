Namağlup Beşiktaş

Süper Lig'de ilk 3'ü, Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi sürüyor. Lig ve kupada çıktığı son 14 maçı kaybetmeyen Kara Kartal, gelecek adına olumlu sinyaller veriyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın da Beşiktaş'taki ikinci döneminde en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Beşiktaş'ı lig ve kupa şampiyonu yaptığı 2020-2021 sezonunda 11 maçlık bir namağlup seri yakalayan Sergen Yalçın, bu seriyi geride bırakarak 14 maça ulaştı. Siyah-beyazlılar en son 2 Kasım 2025 tarihinde Fenerbahçe'ye kaybetti.

ÖNEMLİ SINAVLAR VERDİ

Beşiktaş o tarihten sonra ligde ve kupada birçok önemli maça çıktı. Ligde Trabzonspor'la deplasmanda 3-3 berabere kalan Kartal, kupada ise Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yendi. Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor, Karagümrük, Çaykur Rize, Kayseri, Konya ve Başakşehir'i mağlup ederken; Samsun, Gaziantep, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, kupada ise Fenerbahçe ve Keçiörengücü karşısında galip gelirken, Kocaelispor'la da berabere kaldı.

DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda deplasman başarısıyla göze çarpan Beşiktaş, 19 Eylül 2025'ten bu yana kaybetmiyor. En son Göztepe deplasmanında yenilen Kartal, tam 5 aydır dış sahada mağlup olmuyor. Siyah-beyazlılar, deplasmanda bu süre zarfında çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

OH'A ÖVGÜLER DİZİLDİ

Güney Kore basını, Başakşehir maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Hyeon-Gyu Oh'a övgülerde bulundu. The Joongang, "Sadece 2 maçta takımın kilit isimlerinden oldu" derken, Star News Korea da "Oh, fırtına gibi esiyor" ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE MESAJI

Hyeon-Gyu Oh transferinin ardından Güney Kore ile yakın ilişkiler kuran Beşiktaş'tan dün özel bir paylaşım geldi. Siyah- beyazlıların resmi sosyal medya hesabından İngilizce bir mesaj yayınlandı ve Güney Kore'nin Seollal Bayramı kutlandı.

OLAITAN'A TAM NOT

Ara transfer döneminde Junior Olaitan, ilk 2 maçtaki performansıyla beğeni kazandı. Beninli yıldız Başakşehir maçında 11.25 kilometre koşu mesafesi yakaladı. Taç atışlarıyla Beşiktaş'a duran top gücü katan Olaitan, dikkatleri topladı.

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig'de 23. haftada pazar akşamı Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına başlıyor. Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlılar, 2 günlük izne çıkmıştı. Sergen Yalçın ve ekibi, bugün çalışmalara başlayacak.

4 DERBİDE 1 YENİLGİ

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon 4 derbiye çıktı. Galatasaray (1-1) ve Trabzonspor (3-3) ile deplasmanda berabere kalan Kartal, Fenerbahçe'ye ise evinde 3-2 kaybetti. Ancak siyah-beyazlılar, kupada çıktığı Fenerbahçe deplasmanından 2-1'lik zaferle döndü.

2020-21'DE 11 MAÇ

Siyah-beyazlılar, lig ve kupa zaferiyle bitirdiği 2020-2021 sezonunda en uzun yenilmezlik serisini 11 maçla yakalamıştı. O dönem yine Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, lig ve kupada 13 Aralık 2020 ve 31 Ocak 2021 arası 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.