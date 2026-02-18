CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'tan büyük başarı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'tan büyük başarı!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Genk'ten 14 milyon euro karşılığında 3,5 yıllığına renklerine bağladığı Hyeon-gyu Oh siyah-beyazlılarda çok önemli bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'tan büyük başarı!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Genk'ten 14 milyon euro karşılığında 3,5 yıllığına renklerine bağladığı Hyeon-gyu Oh performansıyla göz dolduruyor. Takvim'in derlediği habere göre; siyah-Beyazlı formayla çıktığı iki lig maçında 2 gol ve 2 asiste imza atarak takımına 4 gollük katkıda bulunan Güney Koreli forvet, lig kariyerinin en iyi sezon başlangıcına Beşiktaş formasıyla imza attı.

4 MAÇTA 2 GOLE KATKI YAPTI

Oh Celtic formasıyla geçirdiği ilk sezonunda 5. lig maçında ilk golünü atmıştı. 24 yaşındaki forvet ikinci sezonunda da 8. lig maçında 1 gol kaydetti. Güney Koreli santrafor, Genk formasıyla çıktığı ilk sezonda 5. lig maçında asist yaparken ikinci sezonunda da 4. lig maçında 1 gol, 1 asistle 2 gole katkıda bulundu.

Beşiktaş
