Haberler Beşiktaş 10 numara kaptan!

10 numara kaptan!

Beşiktaş'ta takım kaptanı Orkun Kökçü'nün yükselen performansı dikkat çekiyor. Özellikle teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın geçmesiyle beraber kendini bulmaya başlayan ve istatistikleriyle göze çarpan Beşiktaş'ın 10 numarası, taraftarların sevgilisi oldu. Lig ve kupada çıktığı son 6 resmi maçta 5 gol, 2 asistle 7 gole direkt etki eden Orkun, yakaladığı istatistiklerle de alkışları topladı. Milli yıldız, form grafiğiyle tribünlerin de gönlünü kazandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta takım kaptanı Orkun Kökçü'nün yükselen performansı dikkat çekiyor. Özellikle teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın geçmesiyle beraber kendini bulmaya başlayan ve istatistikleriyle göze çarpan Beşiktaş'ın 10 numarası, taraftarların sevgilisi oldu. Lig ve kupada çıktığı son 6 resmi maçta 5 gol, 2 asistle 7 gole direkt etki eden Orkun, yakaladığı istatistiklerle de alkışları topladı. Milli yıldız, form grafiğiyle tribünlerin de gönlünü kazandı. Orkun Kökçü, Süper Lig baz alındığında, hücum ve savunmada önemli rakamlar yakaladı. 51 şutta 5 gol çıkaran 25 yaşındaki orta saha, şimdiden 957 pasa ulaştı. Hücumda 60 hücum pası veren ve 4 asist yapan Orkun, savunmada ise 23 şut engelleme ile oynadı. Özellikle üçüncü bölgede etkili bir görüntü çizen Beşiktaş'ın kaptanının, skor katkısı verdiği maçlarda siyah-beyazlılar kaybetmedi. Lig ve kupada 8 maçta gol katkısı veren Orkun Kökçü ile 5 galibiyet, 3 beraberlik elde edildi.

SERGEN YALÇIN'IN FORMAISNI TAŞIYOR

Siyah-beyazlı takımda bu sezon 10 numaralı formayı taşıyan kaptan Orkun Kökçü, hocası Sergen Yalçın'ın izindenemin adımlarla ilerliyor. Futbolculuk döneminde 10 numaralı formasıyla Beşiktaş tarihine adını altın harflerle yazdıran ve efsaneleşen Sergen Yalçın, şimdi teknik adam olarak siyah-beyazlı takımda görev yapıyor. Orkun Kökçü de hocasının 10 numarasını taşıyor.

GOL SERİSİ YAKALADI

Orkun Kökçü, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı son 5 maçın tamamında gol attı. Kupada Kocaelispor, ligde de Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir filelerini sarsan Orkun, Beşiktaş'a ciddi skor katkısı verdi.

25 yaşındaki orta saha, ligde ayrıca son 5 maçta 4 gol, 2 asistle 6 gole etki etti.

