RAMS Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Başakşehir Beşiktaş maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Süper Lig'de 37 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş, 33 puanlı Başakşehir deplasmanında galibiyet arıyor. Nuri Şahin yönetimindeki ev sahibi ekip ise çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, RAMS Başakşehir Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detaylar FOTOMAÇ.com'da!

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

RAMS Başakşehir Beşiktaş mücadelesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bu akşam oynanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI NASIL İZLENİR?

Rams Başakşehir FK-Beşiktaş maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asslani, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Hyeon Gyu Oh.