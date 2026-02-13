Yenilmezlerin düellosu

Son yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı alan Beşiktaş, ligde 10 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada da bileği bükülmeyen siyah-beyazlılar, toplamda 13 maçlık seri yakaladı. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir ise Süper Lig'de yaptığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50
Son yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı alan Beşiktaş, ligde 10 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada da bileği bükülmeyen siyah-beyazlılar, toplamda 13 maçlık seri yakaladı. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir ise Süper Lig'de yaptığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.