Demir Ege’nin hayali Dünya Kupası

Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Demir Ege açıklamalarda bulundu. Rodri ve Zubimendi'yi örnek aldığını ifade eden genç orta saha, "Hem savunma hem hücum yönümü geliştirmek istiyorum. 2026 Dünya Kupası'nda olmayı her gün hayal ediyorum. Hatta Yusuf Akçiçek ile bununla alakalı konuşuyoruz" dedi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50
