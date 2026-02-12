Semih 40 milyon Euro

Cagliari'nin sezon başında zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'tan kiralık renklerine bağladığı Semih Kılıçsoy, müthiş form grafiğiyle devleri peşine taktı. İtalyan temsilcisi 1 milyon euro karşılığında kiraladığı genç futbolcu ile ilgili kararını verdi.

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, Semih'in satın alma opsiyonunu kullanacaklarını net bir dille açıkladı. Yıldız forvet ile 2030 yılına kadar mukavele yapmayı planlayan Serie A temsilcisinin serbest kalma bedelini ise 40 milyon euro olarak belirleyeceği öğrenildi.

DEVLERİN TAKİBİNDE

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi'nin "Olağanüstü bir oyuncu" olarak vasıflandırdığı Semih'in ivmelenen performansı, devlerin iştahını kabarttı. Milan, Juventus ve Napoli, genç golcünün durumunu yakından takip ediyor. Montella'nın Semih'i A Milli Takımımızın kadrosuna çağırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

OPSİYON ŞARTLARI

Semih'in mukavelesinde 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun yanı sıra 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay bulunuyor. Genç forvetin Torino'ya attığı enfes gol, Serie A resmi hesabı takipçileri tarafından ayın golü seçilmişti. Serie A'da 15 maçta forma şansı bulan milli oyuncu 4 gol attı.