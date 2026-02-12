CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Davitashvili ısrarı sürüyor! Yaz transfer döneminde...

Beşiktaş'ın Davitashvili ısrarı sürüyor! Yaz transfer döneminde...

Net bir sol kanat oyuncusu olmayan Beşiktaş’ta Başkan Adalı, transfer listesinde ilk sırada yer alan Davitashvili için Saint Etienne’in kapısını çalacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ın Davitashvili ısrarı sürüyor! Yaz transfer döneminde...

Kış döneminde 7 futbolcuyu transfer ederek takımın çehresini tamamen değiştiren Beşiktaş'ın yaz hedefi belli oldu. Kadroda orijinal sol kanat oyuncusu bulunmuyor. Jota Silva, Cengiz ve Vaclav Cerny'nin gerçek mevkileri sağ kanat. Teknik direktör Sergen Yalçın forvet olarak transfer edilen El Bilal Toure'yi mecburiyetten sol kanatta oynatıyor. Beşiktaş yönetimi, listenin ilk sırasında yer alan Zuriko Davitashvili için yaz döneminde harekete geçme kararı aldı.

VİZE VERMEDİLER

Ligue 2'de şampiyonluk mücadelesi veren ve Ligue 1'e yükselmeyi hedef koyan Saint Etienne kulübü, kadro istikrarını bozmamak adına transfere onay vermedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 24 yaşındaki yıldızdan vazgeçmedi. Genç oyuncunun potansiyeline ve takıma katacağı dinamizme güvenen Başkan Adalı'nın yaz döneminde Zuriko Davitashvili için Fransız kulübüyle bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Adalı'nın yıldız oyuncuyu kadroya kazandırmak için her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi.

10

Zuriko Davitashvili, Ligue 2'de Saint Etienne'in skor yükünü adeta tek başına çekiyor. Fransa Ligi ve kupada toplam 19 karşılaşmada süre alan 24 yaşındaki Gürcü yıldız, 9 kez ağları sallarken, 1 de asist yaparak 10 gole direkt etki etti.

ÇALIM USTASI

Süper Lig devi Trabzonspor'un da yakın takibinde bulunan Gürcü yıldız, dar alanda adam eksiltebilen, bire birde çok etkili bir futbolcu. Zaman zaman forvet arkasında da görev alabilen 24 yaşındaki futbolcunun sürpriz şutları, kaleciler için büyük tehdit oluşturuyor. 90 dakika boyunca temposunu koruyabilen ve ön alan baskısı için ideal bir futbolcu.

