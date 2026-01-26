CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'a Luis Henrique müjdesi! Transferde kelebek etkisi

Beşiktaş'a Luis Henrique müjdesi! Transferde kelebek etkisi

Beşiktaş, Luis Henrique'nin transferine eskisinden daha yakın. Brezilyalı sol kanadın yerine PSV'den Perisic'i renklerine bağlamaya hazırlanan Inter, 24 yaşındaki oyuncuya gelen teklifleri değerlendirecek. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'a Luis Henrique müjdesi! Transferde kelebek etkisi

Inter, Beşiktaş'ın talip olduğu Luis Henrique'ye Dumfries'in sakatlığı sonrası "Sol kanada takviye yapmadan, onu bırakmayız" diyerek transfer yasağı getirmişti. İtalyan ekibi yaşanan süreçte Ivan Perisic için PSV ile yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe katetti. Bu durum siyah-beyazlıları 24 yaşındaki Sambacı'nın transferinde yeniden umutlandırdı. Sabah'ın haberine göre Inter, Perisic'in gelişi sonrası Henrique'ye gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Beşiktaş, oyuncu kiralamayı ve sözleşmesine opsiyon koydurmayı planlıyor. Serie A devi ise 22.8 milyon Euro'ya aldığı futbolcuyu 20 milyon Euro civarında bir rakama satmayı hedefliyor. Henrique'nin düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi istemesi Beşiktaş'ın bu transferdeki bir diğer artısı.

