CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou transferi çok yakın!

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou transferi çok yakın!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer gündeminde yer alan Emmanuel Agbadou ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah-beyazlılara 28 yaşındaki Fildişili stoperden müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou transferi çok yakın!

Beşiktaş'ta Svensson, Jurasek, Paulista ve kaleci Mert Günok ile vedalaşılırken, tecrübeli futbolcu Necip Uysal da kadro dışı bırakıldı. Bu ayrılıklara rağmen Beşiktaş, henüz savunmaya yeni bir transfer gerçekleştirmedi. Ancak siyah-beyazlı yönetim, savunma hattını güçlendirme konusunda önemli bir aşama kaydetti. Siyah-beyazlılarda liste başı olan Emmanuel Agbadou transferinde müjdeli haberin yakın olduğu öğrenildi.

YÖNETİM TÜM ŞARTLARINI ZORLUYOR

Kara Kartal, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperle her konuda el sıkıştı. Premier Lig ekibi Wolverhampton, daha önce Beşiktaş'ın 15 milyon euroluk teklifini reddetti. Siyah-beyazlı yönetim ise tüm şartlarını zorlayarak, 15 milyon euro artı bonuslar içeren yeni bir teklif sundu ve anlaşmanın an meselesi olduğu bildirildi. Agbadou, bu sezon Wolverhampton formasıyla 16 maçta görev alırken, savunmadaki performansının yanı sıra 2 golle skor katkısı da sağladı.

G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra...
İşte F.Bahçe'nin listesindeki iki yıldız golcü!
DİĞER
Trabzonspor’a Süper Lig devlerinden transfer! Tarih verildi...
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu!
İşte Buruk'un F. Karagümrük maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
''Trabzon yarışta! Taraftar nerede!'' ''Trabzon yarışta! Taraftar nerede!'' 07:42
Inter evinde gol oldu yağdı! Inter evinde gol oldu yağdı! 01:16
PSG tek attı! 3 aldı PSG tek attı! 3 aldı 01:16
PSG tek attı! 3 aldı PSG tek attı! 3 aldı 01:15
Inter evinde gol oldu yağdı! Inter evinde gol oldu yağdı! 01:12
Özbek'ten flaş transfer açıklaması! Özbek'ten flaş transfer açıklaması! 01:04
Daha Eski
Fatih Tekke'dan flaş Oulai açıklaması! Fatih Tekke'dan flaş Oulai açıklaması! 01:04
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra... G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'dan sonra... 01:04
Trabzonspor evinde kazandı! Trabzonspor evinde kazandı! 01:04
Cimbom yıldız ismi resmen açıkladı! Cimbom yıldız ismi resmen açıkladı! 01:03
G.Saray bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray bir transferi daha bitirdi! Anlaşma tamam 01:03
F.Bahçe Beko evinde farklı kazandı! F.Bahçe Beko evinde farklı kazandı! 01:03