Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou transferi çok yakın!

Beşiktaş'ta Svensson, Jurasek, Paulista ve kaleci Mert Günok ile vedalaşılırken, tecrübeli futbolcu Necip Uysal da kadro dışı bırakıldı. Bu ayrılıklara rağmen Beşiktaş, henüz savunmaya yeni bir transfer gerçekleştirmedi. Ancak siyah-beyazlı yönetim, savunma hattını güçlendirme konusunda önemli bir aşama kaydetti. Siyah-beyazlılarda liste başı olan Emmanuel Agbadou transferinde müjdeli haberin yakın olduğu öğrenildi.

YÖNETİM TÜM ŞARTLARINI ZORLUYOR

Kara Kartal, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperle her konuda el sıkıştı. Premier Lig ekibi Wolverhampton, daha önce Beşiktaş'ın 15 milyon euroluk teklifini reddetti. Siyah-beyazlı yönetim ise tüm şartlarını zorlayarak, 15 milyon euro artı bonuslar içeren yeni bir teklif sundu ve anlaşmanın an meselesi olduğu bildirildi. Agbadou, bu sezon Wolverhampton formasıyla 16 maçta görev alırken, savunmadaki performansının yanı sıra 2 golle skor katkısı da sağladı.