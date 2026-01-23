CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan transferde Lukaku bombası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların yıldız golcü Romelu Lukaku ile ilgilendiği aktarıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 06:50
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, forvet hattı öncelikli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, kadroda yer alan Tammy Abraham'ın muhtemel ayrılığı ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı. Gündeme gelen yıldızlardan biri de Napoli forması giyen Romelu Lukaku oldu.

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE ÖNE ÇIKIYOR!

Takvim'in haberine göre; Kartal'ın, Belçikalı golcünün durumunu yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde transfer için nabız yokladığı iddia ediliyor. 32 yaşındaki santrforun, güçlü fiziği ve top kontrolü ile Teknik Direktör Sergin Yalçın'ın istediği profili uyduğu aktarıldı.

Öte yandan İtalyan basınından kafa karıştıran bir haber geldi. Daha önce Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte ile sorunlar yaşadığı öne sürülen Lukaku'nun, şu an kulüpte mutlu olduğu ve kendisine gelen transfer tekliflerini geri çevirdiği öne sürüldü. Haberde, Romelu Lukaku'nun kariyerine Napoli'de devam etmek istediği, ayrılık ihtimalini tamamen rafa kaldırdığı ifade edildi.

