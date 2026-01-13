CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Emmanuel Agbadou kimdir? Kaç yaşında, hangi ülkeden, hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Agbadou kimdir? Kaç yaşında, hangi ülkeden, hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş’ın, İngiltere Premier League ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giyen Emmanuel Agbadou’yu transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı ve kulübüyle resmi görüşmelere başladığı iddia ediliyor.

Emmanuel Agbadou kimdir? Kaç yaşında, hangi ülkeden, hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Premier League'den önemli bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen Emmanuel Agbadou ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı ve kulübüyle resmi temaslara başladığı belirtiliyor. Bu gelişmeyle birlikte futbolseverler, Emmanuel Agbadou'nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi ülkeden geldiği konularını araştırmaya başladı. Fildişi Sahilli stoperin kariyeri, fiziksel özellikleri ve Beşiktaş'a olası katkısı şimdiden merak ediliyor. Peki, Emmanuel Agbadou kimdir? Kaç yaşında, hangi ülkeden, hangi takımlarda oynadı?

EMMANUEL AGBADOU KİMDİR?

Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou (d. 17 Haziran 1997), stoper mevkisinde görev yapan Fildişi Sahilli profesyonel futbolcudur. Premier League ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giymekte olup aynı zamanda Fildişi Sahili Millî Takımı'nda da görev almaktadır. Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve savunmadaki sert oyun tarzıyla tanınmaktadır.

KULÜP KARİYERİ

Monastir

Agbadou, profesyonel futbol kariyerine Temmuz 2019'da Tunus temsilcisi US Monastir ile sözleşme imzalayarak başladı. İlk resmî maçına 25 Eylül 2019 tarihinde, Stade Tunisien karşısında oynanan ve 1-0 kazanılan karşılaşmada çıktı. Bu dönemde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Eupen

Başarılı performansının ardından 1 Eylül 2020 tarihinde Belçika'nın Eupen takımına transfer oldu. Eupen formasıyla ilk maçına 30 Ekim 2020'de Genk karşısında çıktı. Takım maçtan 4-0 mağlup ayrılsa da Agbadou, Belçika Ligi'ndeki fiziksel futbol temposuna kısa sürede uyum sağladı.

Reims

Agbadou, 16 Haziran 2022 tarihinde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Buradaki istikrarlı performansı sonrası kulüp, 20 Eylül 2024'te oyuncunun sözleşmesini Haziran 2028'e kadar uzattı. Reims döneminde savunmanın önemli isimlerinden biri hâline geldi.

Wolverhampton Wanderers

Premier League macerası ise 9 Ocak 2025'te başladı. Agbadou, Wolverhampton Wanderers ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer bedelinin yaklaşık 16,6 milyon sterlin olduğu bildirildi.

İngiliz ekibiyle ilk golünü 20 Mayıs 2025 tarihinde Crystal Palace karşısında kaydetti. Ancak 1 Kasım 2025'te Fulham maçında gördüğü doğrudan kırmızı kart, dikkat çeken anlardan biri oldu. Bu karşılaşma, teknik direktör Vítor Pereira'nın Wolverhampton'daki son maçı olarak kayıtlara geçti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Emmanuel Agbadou, Fildişi Sahili Millî Takımı formasını ilk kez 29 Mart 2022 tarihinde giydi. İngiltere'ye karşı oynanan ve 3-0 kaybedilen karşılaşmada sahaya çıkan Agbadou, millî takım savunmasında da alternatif isimler arasında yer aldı.

