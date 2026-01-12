CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Noa Lang kimdir? Noa Lang kaç yaşında, nereli?

Noa Lang kimdir? Noa Lang kaç yaşında, nereli?

Bugün futbolseverler tarafından sıkça aranan “Noa Lang kimdir?”, “Noa Lang nereli?” ve “Noa Lang kaç yaşında?” sorularının yanıtı, onun yükselen bir futbol kariyerine sahip Hollandalı bir yıldız olduğunu gösteriyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 15:16 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 15:11
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Noa Lang kimdir? Noa Lang kaç yaşında, nereli?

Noa Lang, Hollandalı profesyonel futbolcudur. 17 Haziran 1999 tarihinde Hollanda'da doğan Lang, 26 yaşındadır. Birçok kişi, Noa Lang'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Noa Lang kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? sorularının cevabı araştırılıyor. Kanat oyuncusu olarak görev yapan Noa Lang, hızı, teknik kapasitesi ve hücum katkısıyla tanınır. Ajax altyapısından yetişen futbolcu, Avrupa futbolunda kendine sağlam bir yer edinmiştir. Noa Lang kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt arayanlar için Lang; genç, yetenekli ve kariyeri yakından takip edilen bir futbolcudur. Peki, Noa Lang kimdir? Noa Lang kaç yaşında, nereli? İşte cevabı...

NOA LANG KİMDİR?

Noa Noëll Lang (17 Haziran 1999, Capelle aan den IJssel), forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapan Hollandalı millî futbolcudur. Hücum hattındaki yaratıcılığı, bire birdeki etkili oyunu ve teknik kapasitesiyle tanınan Lang, Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giymektedir.

NOA LANG KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine 2017 yılında Jong Ajax takımında başlayan Noa Lang, Ajax altyapısında yetişmiş ve genç yaşta yeteneğiyle dikkat çekmiştir. Ajax A Takımı'na yükseldikten sonra daha fazla forma şansı bulmak amacıyla Twente'ye kiralanan oyuncu, burada gösterdiği performansla gelişimini sürdürmüştür.

Lang, kariyerinde önemli bir çıkışı Belçika temsilcisi Club Brugge formasıyla yakalamıştır. Club Brugge'de hem lig hem de Avrupa kupalarında etkili performanslar sergileyen Hollandalı futbolcu, takımının şampiyonluklarında önemli rol oynamış ve bireysel ödüller kazanmıştır. Bu dönemde attığı goller ve yaptığı asistlerle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiştir.

Başarılı performansının ardından Serie A'ya transfer olan Noa Lang, Napoli'de hücum hattının önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Aynı zamanda Hollanda Millî Takımı formasını da giyen Lang, uluslararası arenada ülkesini temsil etmektedir.

Beşiktaş ve G.Saray'a transfer müjdesi! Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray'da Icardi krizi!
REKLAM - Abi
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
CHP'de "baş benim" kavgası büyüyor! "Adaylığım devam ediyor" resti: İmamoğlu'nun "Özel" rahatsızlığı ve Mansur Yavaş'ın hazırlığı
G.Saray'da 60 milyon Euro'luk kayıp!
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA resmi hesabından F.Bahçe paylaşımı! UEFA resmi hesabından F.Bahçe paylaşımı! 14:35
G.Saray'da Icardi krizi! G.Saray'da Icardi krizi! 14:30
Zaniolo'ya Serie A'nın 2 devi talip oldu! Zaniolo'ya Serie A'nın 2 devi talip oldu! 14:11
Christian Makoun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Christian Makoun kimdir, kaç yaşında ve nereli? 13:54
Fenerbahçe maçının stadı değişti! Fenerbahçe maçının stadı değişti! 13:48
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! F.Bahçe ayrılığı açıkladı! 13:37
Daha Eski
G.Saray'ın kupada rakibi Fethiyespor G.Saray'ın kupada rakibi Fethiyespor 13:21
Gaziantep FK yeni transferini duyurdu! Gaziantep FK yeni transferini duyurdu! 12:58
İşte Tete'nin yeni adresi! İşte Tete'nin yeni adresi! 12:55
Kim Milyoner Olmak İster'de Messi ve Ronaldo sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de Messi ve Ronaldo sorusu! 12:41
Beşiktaş'tan Lookman hamlesi! Beşiktaş'tan Lookman hamlesi! 12:15
Antonio Rüdiger kimdir, kaç yaşında ve nereli? Antonio Rüdiger kimdir, kaç yaşında ve nereli? 12:09