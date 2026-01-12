Abraham'a Villa kancası

Beşiktaş'ta sezon başında Serie A devi Roma'dan renklere bağlanan ve inişli-çıkışlı grafik çizen Tammy Abraham ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. İngiliz golcü, Premier Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Aston Villa'nın radarına girdi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Birmingham ekibi bu ay içinde siyah-beyazlı kulübün kapısını çalarak yıldız golcüyü İngiltere'ye geri götürmek istiyor. Teknik direktör Unai Emery 28 yaşındaki forvetin transfer edilmesini talep etti.

BRIAN MADJO YETMEDİ

Aston Villa kış transfer döneminde FC Metz'e 12 milyon euro ödeyerek 16 yaşındaki yetenek Brian Madjo'yu kadrosuna katsa da forvet hattındaki arayışını sonlandırmadı. Romano, Villa yönetimi Madjo transferine rağmen fırsat oluşması halinde bir golcü daha renklerine bağlamak istiyor. Listenin ilk sırasında ise Tammy Abraham var. Villa, eski oyuncusunu siyah-beyazlı takımdan koparmak için tüm şartları zorlayacak.

SAHA İÇİ LiDERi

Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfried Ndidi ile birlikte teknik direktör Sergen Yalçın'ın saha içindeki liderlerinden biri. Genç oyunculara tecrübelerini aktaran İngiliz futbolcu, 52 yaşındaki teknik adamla ilgili "Hocamızla birebir görüşmelerim oldu, karakter olarak birbirimizi anladık. Hocamızı sadece saha içinde değil saha dışında da anlamamız gerekir. O bizden, bizden ondan en iyisini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

30 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetiminin Abraham için Aston Villa'dan gelecek teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. İngiliz ekibinin eski golcüsünü "geri getirme" operasyonu, ara transferde siyah-beyazlıların gündemini meşgul edecek. Başkan Serdal Adalı daha önce yaptığı açıklamada deneyim forvetin serbest kalma bedelinin 30 milyon euro olduğunu söylemişti.

GOL ŞOV YAPTI

2018-19 sezonunda Aston Villa'da forma giyen Tammy Abraham, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirdi, Championship'te adeta gol şov yaptı. 37 karşılaşmada forma şansı bulan tecrübeli forvet, 25 gol ve 3 asistlik performans sergiledi ve 28 gole katkı sundu. Tammy Abraham o dönem ayrıca Championship playoff maçlarında da 1 kez ağları salladı.

15

Abraham bu sezon 4 ayrı kulvarda toplam 24 maça çıkarken, bu periyotta 12 gol atıp, 3 asist yaparak toplamda 15 gole etki etmiş oldu.