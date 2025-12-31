CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş teknik heyetinin planları arasında yer almayan Felix Uduokhai ile ocakta yollar ayrılıyor. Yedek kulübesine mahkum kalan Nijerya asıllı Alman stopere Mainz'den sonra bir talip daha çıktı. Fransa'dan bir takımın deneyimli savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği aktarıldı. Beşiktaş yönetimi, Felix Uduokhai için satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olmasını talep ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Uduokhai'ye bir talip daha
Beşiktaş teknik heyetinin planları arasında yer almayan Felix Uduokhai ile ocakta yollar ayrılıyor. Yedek kulübesine mahkum kalan Nijerya asıllı Alman stopere Mainz'den sonra bir talip daha çıktı. Fransa'dan bir takımın deneyimli savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği aktarıldı. Beşiktaş yönetimi, Felix Uduokhai için satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olmasını talep ediyor.
