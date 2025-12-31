Uduokhai’ye bir talip daha

Beşiktaş teknik heyetinin planları arasında yer almayan Felix Uduokhai ile ocakta yollar ayrılıyor. Yedek kulübesine mahkum kalan Nijerya asıllı Alman stopere Mainz'den sonra bir talip daha çıktı. Fransa'dan bir takımın deneyimli savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği aktarıldı. Beşiktaş yönetimi, Felix Uduokhai için satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olmasını talep ediyor.
Beşiktaş teknik heyetinin planları arasında yer almayan Felix Uduokhai ile ocakta yollar ayrılıyor. Yedek kulübesine mahkum kalan Nijerya asıllı Alman stopere Mainz'den sonra bir talip daha çıktı. Fransa'dan bir takımın deneyimli savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği aktarıldı. Beşiktaş yönetimi, Felix Uduokhai için satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olmasını talep ediyor.