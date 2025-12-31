Salih'te geri sayım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın takviye istediği bölgelerin başında orta saha geliyor.

Orta saha rotasyonu ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye oranla dar olan siyah-beyazlılar, ön libero için düşünülen Salih Özcan'ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün Fenerbahçe galibiyeti sonrası paylaşımına 'ateş' emojisi atan 27 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermek için düzenli forma giyeceği bir takıma transfer olmak istiyor.

TRANSFERDE PÜRÜZ BEKLENMİYOR

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac'ın gelecek planları arasında yer almayan milli yıldızın sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Siyah-beyazlı yönetimin bonservis bedeli ödemeden transferi bitirmek istediği, ancak 1–2 milyon euro seviyesinde bir bedelle sürecin erkene çekilebileceği kaydedildi. Bu transferde ciddi bir pürüz beklenmediği aktarıldı. Beşiktaş'ın kış transfer penceresi açılır açılmaz ilk takviyesinin Salih Özcan olması bekleniyor. Taraftarlar da tecrübeli orta sahanın kadroya katılmasını heyecanla bekliyor.