CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Salih'te geri sayım

Salih'te geri sayım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın takviye istediği bölgelerin başında orta saha geliyor. Orta saha rotasyonu ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye oranla dar olan siyah-beyazlılar, ön libero için düşünülen Salih Özcan'ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Salih'te geri sayım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın takviye istediği bölgelerin başında orta saha geliyor.

Orta saha rotasyonu ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye oranla dar olan siyah-beyazlılar, ön libero için düşünülen Salih Özcan'ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün Fenerbahçe galibiyeti sonrası paylaşımına 'ateş' emojisi atan 27 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermek için düzenli forma giyeceği bir takıma transfer olmak istiyor.

TRANSFERDE PÜRÜZ BEKLENMİYOR

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac'ın gelecek planları arasında yer almayan milli yıldızın sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Siyah-beyazlı yönetimin bonservis bedeli ödemeden transferi bitirmek istediği, ancak 1–2 milyon euro seviyesinde bir bedelle sürecin erkene çekilebileceği kaydedildi. Bu transferde ciddi bir pürüz beklenmediği aktarıldı. Beşiktaş'ın kış transfer penceresi açılır açılmaz ilk takviyesinin Salih Özcan olması bekleniyor. Taraftarlar da tecrübeli orta sahanın kadroya katılmasını heyecanla bekliyor.

G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak...
F.Bahçe'den Mert Günok kararı! Resmi imza...
DİĞER
Trabzonspor ve Galatasaray'dan Gazze çağrısı! "Zulmün karşısında, mazlumun yanındayız"
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
G.Saray'ın orta sahası Komşu'dan!
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:14
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:14
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 01:14
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:13
Daha Eski
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:08
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 00:46
G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! 00:14
Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... 00:14
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... 00:14
Milan’dan Icardi planı! Milan’dan Icardi planı! 00:14