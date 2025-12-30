CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa Silva'ya veto

Rafa Silva'ya veto

Beşiktaş uzun süredir Rafa Silva problemi ile uğraşıyor. Portekizli futbolcunun antrenmanlardaki isteksiz ve umursamaz davranışları, teknik heyetin sabrını taşırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafa Silva'ya veto

Beşiktaş uzun süredir Rafa Silva problemi ile uğraşıyor. Portekizli futbolcunun antrenmanlardaki isteksiz ve umursamaz davranışları, teknik heyetin sabrını taşırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın, lige verilen arada 32 yaşındaki futbolcuyu Antalya kampına götürmeme kararı aldı. Takımda huzursuzluk ve belirsizlik istemediğini yönetime ileten 52 yaşındaki teknik adam, "Takımın dengesini bozacak hiçbir sürece kesinlikle izin vermem" mesajını verdi.

10 ÜZERİNDEN SIFIR

Kulüp kaynakları, sürecin uzamasının teknik heyeti ciddi şekilde rahatsız ettiğini vurgularken, Sergen Yalçın bir an önce konunun kapanmasını istiyor. Tecrübeli teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada "Rafa Silva'nın antrenmanları 10 üzerinden sıfır. İdman yapıyor demek doğru değil. Bir futbolcu gibi antrenman yaparsa kapımızı açarız. Mevcut durumda Rafa Silva'ya kapının açık olması mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

SON 7 MAÇTA OYNAMADI

Rafa Silva 2 Kasım Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra hiçbir maçta forma giymedi.

Portekizli oyuncu, Trendyol Süper Lig'de oynanan 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde takımındaki yerini alamadı.

Beşiktaş Rafa'nın forma giymediği maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

8

Rafa Silva bu sezon 16 resmi karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncu Trendyol Süper Lig'de 820 dakika forma şansı bulurken, 5 kez ağları salladı, 1 kez de gol pası verdi.

REKLAM - D&R
F.Bahçe Sörloth için kesenin ağzını açtı!
DİĞER
NBA All-Star oylamasında ilk sonuçlar açıklandı! Alperen Şengün’ün yeri belli oldu
Trump’tan Başkan Erdoğan mesajı: Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı | İsrail'in F-35 kabusu
G.Saray'da Rüdiger sesleri!
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Boşnak stoper! F.Bahçe'ye Boşnak stoper! 00:54
Bahis soruşturmasında skandal gelişme! Bahis soruşturmasında skandal gelişme! 00:54
G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! 00:54
Erden Timur tutuklandı! Erden Timur tutuklandı! 00:54
Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... 00:54
F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! 00:54
Daha Eski
Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! 00:54
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! 00:54
İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! 00:54
Oosterwolde’ye 2 talip birden! Oosterwolde’ye 2 talip birden! 00:54
Trabzonspor’da ayrılık kapıda! Trabzonspor’da ayrılık kapıda! 00:54
Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! 00:54