Rafa Silva'ya veto

Beşiktaş uzun süredir Rafa Silva problemi ile uğraşıyor. Portekizli futbolcunun antrenmanlardaki isteksiz ve umursamaz davranışları, teknik heyetin sabrını taşırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın, lige verilen arada 32 yaşındaki futbolcuyu Antalya kampına götürmeme kararı aldı. Takımda huzursuzluk ve belirsizlik istemediğini yönetime ileten 52 yaşındaki teknik adam, "Takımın dengesini bozacak hiçbir sürece kesinlikle izin vermem" mesajını verdi.

10 ÜZERİNDEN SIFIR

Kulüp kaynakları, sürecin uzamasının teknik heyeti ciddi şekilde rahatsız ettiğini vurgularken, Sergen Yalçın bir an önce konunun kapanmasını istiyor. Tecrübeli teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada "Rafa Silva'nın antrenmanları 10 üzerinden sıfır. İdman yapıyor demek doğru değil. Bir futbolcu gibi antrenman yaparsa kapımızı açarız. Mevcut durumda Rafa Silva'ya kapının açık olması mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

SON 7 MAÇTA OYNAMADI

Rafa Silva 2 Kasım Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra hiçbir maçta forma giymedi.

Portekizli oyuncu, Trendyol Süper Lig'de oynanan 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde takımındaki yerini alamadı.

Beşiktaş Rafa'nın forma giymediği maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

8

Rafa Silva bu sezon 16 resmi karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncu Trendyol Süper Lig'de 820 dakika forma şansı bulurken, 5 kez ağları salladı, 1 kez de gol pası verdi.