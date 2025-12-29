Minik Kartal gol yağdırdı: 11-0

U14 Gelişim Ligi'nin 17'nci haftasında Beşiktaş kendi sahasında Atko Grup Pendikspor'u 11-0 mağlup etti. BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takımın gollerini; Çağdaş Yıldırım, Kuzey Ali Altınten (4), Mustafa Kuşçu, Muhammed Eymen Kaya (2), Ahmet Orhan Kavuştu (2) ve Demir Aras Durmuş kaydetti.
U14Gelişim Ligi'nin 17'nci haftasında Beşiktaş kendi sahasında Atko Grup Pendikspor'u 11-0 mağlup etti. BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takımın gollerini; Çağdaş Yıldırım, Kuzey Ali Altınten (4), Mustafa Kuşçu, Muhammed Eymen Kaya (2), Ahmet Orhan Kavuştu (2) ve Demir Aras Durmuş kaydetti.