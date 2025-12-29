CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Minik Kartal gol yağdırdı: 11-0

Minik Kartal gol yağdırdı: 11-0

U14 Gelişim Ligi'nin 17'nci haftasında Beşiktaş kendi sahasında Atko Grup Pendikspor'u 11-0 mağlup etti. BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takımın gollerini; Çağdaş Yıldırım, Kuzey Ali Altınten (4), Mustafa Kuşçu, Muhammed Eymen Kaya (2), Ahmet Orhan Kavuştu (2) ve Demir Aras Durmuş kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
U14 Gelişim Ligi'nin 17'nci haftasında Beşiktaş kendi sahasında Atko Grup Pendikspor'u 11-0 mağlup etti. BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takımın gollerini; Çağdaş Yıldırım, Kuzey Ali Altınten (4), Mustafa Kuşçu, Muhammed Eymen Kaya (2), Ahmet Orhan Kavuştu (2) ve Demir Aras Durmuş kaydetti.
