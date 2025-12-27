CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Rashica, kendini kanıtladı

Rashica, kendini kanıtladı

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in yaşadığı sakatlık sonrasında yeniden forma şansı bulan Milot Rashica, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Rashica, kendini kanıtladı

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in yaşadığı sakatlık sonrasında yeniden forma şansı bulan Milot Rashica, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. 29 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu, son haftalarda gösterdiği performansla teknik ekibin güvenini yeniden kazandı. Özellikle oynadığı son 3 maçta; Çaykur Rizespor'a 1 gol, Trabzonspor ve Fenerbahçe derbilerinde birer asistle kendisini kanıtladı. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen tecrübeli futbolcu, yükselen form grafiğiyle bu ihtimali ortadan kaldırdı.

