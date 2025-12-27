Rashica, kendini kanıtladı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in yaşadığı sakatlık sonrasında yeniden forma şansı bulan Milot Rashica, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. 29 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu, son haftalarda gösterdiği performansla teknik ekibin güvenini yeniden kazandı. Özellikle oynadığı son 3 maçta; Çaykur Rizespor'a 1 gol, Trabzonspor ve Fenerbahçe derbilerinde birer asistle kendisini kanıtladı. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen tecrübeli futbolcu, yükselen form grafiğiyle bu ihtimali ortadan kaldırdı.