TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Cezayirli sol bek: Jaouen Hadjam!

David Jurasek ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş, devre arasında sol bek pozisyonuna etkili bir takviye yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda 22 yaşındaki Cezayir uyruklu Jaouen Hadjam'ın transferi için Young Boys ile resmi temaslara başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Beşiktaş yönetimi, David Jurasek'in hayal kırıklığı yaratması, Rıdvan Yılmaz'ın da beklentileri karşılayamaması nedeniyle sol bek takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölge için birçok alternatif isim belirleyen siyahbeyazlılar rotasını İsviçre'ye çevirdi. Young Boys forması giyen ve daha önce de gündeme gelen Jaouen Hadjam listenin ilk sırasında yazıldı. Siyah-beyazlılar, transferi bitirmek için İsviçre ekibiyle görüşmelere başladı.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Cezayirli sol bekin siyah-beyazlı kulübe gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Sarı-siyahlı kulüpte bu sezon 26 maçta forma şansı bulan Hadjam 2 kez ağları sallarken, 4 asist yaptı. 22 yaşındaki futbolcu geçen yıl Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Galatasaray karşısında sergilediği oyunla devlerin ilgisini çekmişti. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Hadjam'ın Young Boys ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Beşiktaş sol bekleri Rıdvan Yılmaz ve David Jurasek'ten bu sezon ofansif yönden hiç katkı alamadı. Sol kanatta da görev alabilen Jaouen Hadjam, gerek savunma ve gerek hücumda etkili performansıyla bu soruna çare olabilecek oyuncu profilinde. Kanat bindirmeleri ile öne çıkan Cezayirli sol bek, yerden ve havadan etkili ortalarıyla dikkatleri çekiyor.

