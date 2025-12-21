Koreografili tepki

CANLI SKOR ANA SAYFA
Siyah-beyazlı taraftarlar hakemlerin son haftalarda verdikleri kararlara koreografi ile tepki gösterdi. “Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten’ler kazanacak!” şeklindeki ifadeler dikkat çekti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 06:50
Beşiktaşlı taraftarlar, son haftalarda hakemlerin verdikleri kararlara tepki göstermek amacıyla ilginç bir koreografiye imza attı. Üzerinde siyah-beyazlı takımın efsane oyuncusu ve kaptanı Baba Hakkı'nın (Hakkı Yeten) da yer aldığı koreografide "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak!" ifadeleri yer aldı. Tribünler de bu esnada yaptıkları tezahüratlarla hakemlere tepki gösterdi. Ayrıca aynı dakikalarda bir elin oynattığı kukla da skorboardda yer aldı.


