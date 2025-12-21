Koreografili tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, son haftalarda hakemlerin verdikleri kararlara tepki göstermek amacıyla ilginç bir koreografiye imza attı. Üzerinde siyah-beyazlı takımın efsane oyuncusu ve kaptanı Baba Hakkı'nın (Hakkı Yeten) da yer aldığı koreografide "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak!" ifadeleri yer aldı. Tribünler de bu esnada yaptıkları tezahüratlarla hakemlere tepki gösterdi. Ayrıca aynı dakikalarda bir elin oynattığı kukla da skorboardda yer aldı.