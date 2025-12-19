CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Orkun'la özel görüşme

Orkun’la özel görüşme

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi. Teknik direktör Sergen Yalçın kaptan Orkun Kökçü ile Gabriel Paulista'yı yanına çağırarak görüşme yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 06:50
Orkun’la özel görüşme
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi. Teknik direktör Sergen Yalçın kaptan Orkun Kökçü ile Gabriel Paulista'yı yanına çağırarak görüşme yaptı.
SON DAKİKA
