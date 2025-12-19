7.5 milyon Euro istediler

Beşiktaş'ın radarında yer alan Lucas Piton'un bonservis bedeli belli oldu. Vasco de Gama, 25 yaşındaki sol beki ucuza bırakmaya niyetli değil. Brezilya Serie A ekibinin talep ettiği bonservis ise 7.5 milyon euro. Vasco da Gama'nın istediği yüksek rakam transferi zorlaştırıyor.
