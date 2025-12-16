CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Kronik hastalık!

Beşiktaş 3’ü derbi olmak üzere bu sezon skor üstünlüğünü yakaladığı 6 maçta tam 14 puan kaybederek taraftarlarını üzdü

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımın 'skoru koruyamama' hastalığı Trabzon'da da nüksetti. Kritik deplasmanda 3-1'lik skor üstünlüğü yakalayan Kartal, ikinci yarıda oyunu yine tutamadı ve yediği gollerle 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Siyah-beyazlılar bu sezon öne geçtiği tam 6 müsabakada 14 puan kaybederek taraftarlarını kahretti.

İLK 7'YE KARŞI 3 PUAN YOK

Siyah-beyazlılar puan cetvelinde ilk 7 sırada yer alan takımlarla oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremedi. Beşiktaş söz konusu müsabakalarda Galatasaray ve Samsunspor'la 1-1, Gaziantep FK ile 2-2, Trabzonspor'la 3-3 berabere kaldı. Göztepe'ye İzmir'de 3-0 mağlup olan Kartal, Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi.

Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
