Filip Jorgensen yoklaması

Kaleye de takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen Filip Jorgensen'in durumunu yakından takip ediyor. 23 yaşındaki Danimarkalı eldivenin daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Chelsea'ye geçen sezon Villarreal'den 24.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Jorgensen bu sezon 4 maçta süre alabildi.
