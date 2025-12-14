CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Filip Jorgensen yoklaması

Filip Jorgensen yoklaması

Kaleye de takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen Filip Jorgensen'in durumunu yakından takip ediyor. 23 yaşındaki Danimarkalı eldivenin daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Chelsea'ye geçen sezon Villarreal'den 24.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Jorgensen bu sezon 4 maçta süre alabildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Filip Jorgensen yoklaması
Kaleye de takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen Filip Jorgensen'in durumunu yakından takip ediyor. 23 yaşındaki Danimarkalı eldivenin daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Chelsea'ye geçen sezon Villarreal'den 24.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Jorgensen bu sezon 4 maçta süre alabildi.
G.Saray'dan Salah'a teklifi!
F.Bahçe'nin hayali Sörloth!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti!
F.Bahçe o yıldızı böyle ikna edecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 01:02
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 00:51
G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! 00:42
Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk açıkladı Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk açıkladı 00:42
Daha Eski
G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu 00:42
Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! 00:42
F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! 00:42
Kayseri'de gol sesi çıkmadı! Kayseri'de gol sesi çıkmadı! 00:42
Ozan Kabak sakatlıktan golle döndü! Ozan Kabak sakatlıktan golle döndü! 00:42
Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! 00:41