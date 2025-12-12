CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş sol bekte rotayı yeniden İsviçre'ye çevirdi! Transfer

Beşiktaş sol bekte rotayı yeniden İsviçre'ye çevirdi! Transfer

Siyah-beyazlı yönetim, Young Boys’ta forma giyen 22 yaşındaki Jaouen Hadjam'ı transfer listesine dahil etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş sol bekte rotayı yeniden İsviçre'ye çevirdi! Transfer

Beşiktaş scout ekibi Genel Koordinatör Serkan Reçber'in önderliğinde büyük bir titizlikle transfer çalışmalarını sürdürüyor. David Jurasek ve Rıdvan Yılmaz'ın gerek savunmada gerek hücumda beklentilerin çok altında kalması nedeniyle sol beke takviye yapmayı planlayan yönetimin hedefi belli oldu. Siyahbeyazlılar, Young Boys'ta kariyerini sürdüren ve daha önce de gündeme gelen Jaouen Hadjam'ı transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Cezayirli oyuncunun durumunu yakından takip eden Beşiktaşlı kurmayların uygun şartların oluşması halinde İsviçre kulübüyle temaslara başlayacağı belirtildi. 22 yaşındaki oyuncu geçen yıl Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Galatasaray karşısında sergilediği oyunla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Hadjam'ın Young Boys ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

İKİ YÖNLÜ OYUNCU

Jaouen Hadjam oyunun hem hücum hem de savunma yönünü becerebilen dinamik bir sol bek profilinde. Ayağı temiz olan 22 yaşındaki futbolcu, pres altında iken topu savunmadan çıkarmada başarılı. Top kapma ve pas arası yapma özellikleri de yeterli.

6

Young Boys forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Hadjam, 6 gole direkt etki etti. Yıldız futbolcu 2 kez ağları sallarken 4 de asist yaptı.

Fenerbahçe Norveç'te doludizgin!
İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki kalan maçları
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 9 üniversitenin rektörü değişti
F.Bahçe ilk 8'e emin adımlarla gidiyor!
F.Bahçe'nin kasası doldu taştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Müthiş oynadık Müthiş oynadık 02:51
Kerem şov yaptı Kerem şov yaptı 02:50
Norveç'te Samba Norveç'te Samba 02:49
Sakin ve akıllı! Sakin ve akıllı! 02:43
Kedi-fare oyunu Kedi-fare oyunu 02:42
Tebrikler F.Bahçe Tebrikler F.Bahçe 02:39
Daha Eski
7 ismi değiştirdi 7 ismi değiştirdi 02:38
4x4'lük Fener 4x4'lük Fener 02:37
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:56
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:54