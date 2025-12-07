CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan transferde Souffian El Karouani hamlesi!

Beşiktaş'tan transferde Souffian El Karouani hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kara Kartal'ın son olarak sol bek transferi için Hollanda'nın Utrecht takımında forma terleten Souffian El Karouani ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 06:50
Beşiktaş'tan transferde Souffian El Karouani hamlesi!

Beşiktaş yönetimi, takımı yeniden ayağa kaldırmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar ocak ayında kadroya 4-5 oyuncu ekleme planı yapıyor. Sezon başında Benfica'dan renklere bağlanan David Jurasek ve Glasgow Rangers'tan yuvaya dönen Rıdvan Yılmaz'ın performansları beklentilerin çok altında kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın sol beke kesinlikle takviye yapılmasını istedi.

Deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda Souffian El Karouani transfer listesine eklendi.

TEKLİF BELLİ OLDU

Scout ekibinde Avrupa'nın birçok liginde oyuncu izleten Genel Koordinatör Serkan Reçber, Faslı sol bek için Utrecht ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Hollanda ekibi 25 yaşındaki yıldız ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinden olumlu netice alamadı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen siyah-beyazlı yönetimin kış transfer döneminde Utrecht'e 3 milyon euro teklif götüreceği ileri sürüldü. Hollanda kulübünün sezon sonunda bedelsiz gitmemesi için bu rakama olumlu baktığı öğrenildi.

RAKİPLER REAL BETIS VE PORTO

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla transferini talep ettiği 25 yaşındaki sol beki İspanyol temsilcisi Real Betis'in yanı sıra Portekiz devi Porto da yakın takibe aldı. Siyah-beyazlı yönetim, iki rakibi saf dışı bırakıp El Karouani'ye siyah-beyazlı formayı giydirmek için her türlü fedakarlığı yapacak.

ASİST MAKİNESİ

Hollanda'da doğmuş olmasına rağmen milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Souffian El Karouani, takım arkadaşlarına yaptığı servislerle otoritelerin takdirini topluyor. Bu sezon 24 karşılaşmada forma şansı bulan yıldız oyuncu 3 kez ağları sallarken, tam 13 asist yaptı. Faslı futbolcu sol bekin yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

