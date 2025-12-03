CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Veli Kavlak'a veda

Veli Kavlak’a veda

Beşiktaş'ta U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Veli Kavlak'la yollar ayrıldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Veli Kavlak’a veda

Beşiktaş'ta U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Veli Kavlak'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2024-2025 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

