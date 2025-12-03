Veli Kavlak’a veda

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Veli Kavlak'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2024-2025 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.