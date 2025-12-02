CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Rafa Silva ihaneti! Yönetimin izni olmadan...

Beşiktaş'ta Rafa Silva ihaneti! Yönetimin izni olmadan...

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli oyuncunun yönetimden izin almadan Benfica Başkanı Rui Costa ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Rafa Silva ihaneti! Yönetimin izni olmadan...

Beşiktaş'ta 2 Kasım'dan bu yana idmanlara çıkmayan ve devre arasında takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre Portekizli yıldızın adının anıldığı Benfica'nın başkanı Rui Costa ve teknik direktörü Jose Mourinho'nun Beşiktaş yönetiminin izni olmadan yıldız futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Yapılan görüşmeden daha sonra haberi olan yönetimin duruma çok sinirlendiği ve Portekiz ekibini FIFA'ya şikayet edebileceği de gelen haberler arasında. Takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Portekizli yıldızın yeniden takımla idmanlara çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

Dev derbiye scout akını!
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme!
Buruk: Canımızı zor kurtardık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! 00:41
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! 00:41
Buruk: Canımızı zor kurtardık Buruk: Canımızı zor kurtardık 00:41
Tedesco: Şakasına bir takım değil! Tedesco: Şakasına bir takım değil! 00:41
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:41
Dev derbide kazanan çıkmadı! Dev derbide kazanan çıkmadı! 00:41
Derbi sonu özlenen görüntüler! Derbi sonu özlenen görüntüler! 00:41
G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! 00:41
F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! 00:41
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 00:41