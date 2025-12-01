CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kartal kanatlandı

Kartal kanatlandı

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Antalyaspor'u deplasmanda deviren Beşiktaş, iç sahada konuk ettiği Samsunspor'la berabere kalarak taraftarını üzmüştü. Siyah-beyazlılar, dün ligin 14'üncü haftasında ise son sırasına demir atan Karagümrük'e konuk oldu. Maça oldukça istekli başlayan ve Karagümrük kalesini ablukaya alan kara kartal, dakikalar 41'i gösterdiğinde Jota ile golü buldu ve maçta öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Kartal kanatlandı

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Antalyaspor'u deplasmanda deviren Beşiktaş, iç sahada konuk ettiği Samsunspor'la berabere kalarak taraftarını üzmüştü. Siyah-beyazlılar, dün ligin 14'üncü haftasında ise son sırasına demir atan Karagümrük'e konuk oldu. Maça oldukça istekli başlayan ve Karagümrük kalesini ablukaya alan kara kartal, dakikalar 41'i gösterdiğinde Jota ile golü buldu ve maçta öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

58'DE PENALTI KAÇTI

Bakısını ikinci yarıda da sürdüren Beşiktaş, 57'de penaltı kazandı. Topun başına geçen Cengiz Ünder, 58'de meşin yuvarlağı kaleci Grbic'e teslim etti ve farkı artırma şansını kaçırdı. Topun kontrolünü tamamen elinde bulduran ve oyunu istediği gibi yöneten siyah-beyazlılar, 71'de El-Bilal Toure ile ikinci golü buldu. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Ancak Gümrük kalecisi Grbic, yaptığı kurtarışlarla tarihi farkı önledi. Beşiktaş, puanını 24'e çıkardı.

SONUÇ ALAMIYORDUK GALİBİYET ÖNEMLİYDİ

Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Galibiyet çok önemliydi.

Takımımızın aslında istatistik olarak çıkış yaptığını son haftalarda görüyoruz. Maalesef sonuçlara yansımadığı için ön plana çıkmıyordu. Takım iyi oynadı. Oyuncuları en iyi şekilde oynatmaya çalışıyoruz. Geniş bir kadromuz yok. Ümraniye'de ortam güzel. Takım birbiriyle kaynaşmaya başladı. Psikolojiler iyi. Biz bunu değiştireceğiz.

Ancak en az iki transfer dönemine ihtiyacımız var. Lütfen bekleyin. Acele etmeyin.

YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son olarak Samsunspor ile oynanan maça göre Fatih Karagümrük mücadelesinin kadrosunda 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Rıdvan Yılmaz'ın yerine David Jurasek'i tercih etti. Orta sahada ise Salih Uçan yedek soyunurken, yerine kırmızı kart cezası biten Orkun Kökçü görev yaptı. Tecrübeli teknik adam, forvette ise Tammy Abraham'ın yerine El Bilal Toure'yi görevlendirdi.

Toure, Fenerbahçe derbisinin ardından ikinci kez en uçta görev aldı.

ORKUN DÖKTÜRDÜ

Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrasında 2 maç ceza alan ve Antalyaspor ile Samsun karşılaşmalarında forma giyemeyen Orkun Kökçü, dün 11'de sahaya çıktı. Orkun, orta sahadaki performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Taraftarlar Orkun Kökçü'nün oyununu ayakta alkışladı.

ABRAHAM KULÜBEDE

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, bu sezon ikinci kez bir maça yedek kulübesinde başladı. İngiliz golcü, Fenerbahçe derbisinde de yedek soyunmuştu. Tecrübeli oyuncu, 70'te ise Cerny'nin yerine oyuna girdi. Abraham, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı maçlarda 10 kez gol sevinci yaşadı.

DEMİR EGE BAYRAĞA TAKILDI

87'de Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren Beşiktaş'ın genç yeteneği Demir Ege Tıknaz, 90+3'te şık bir gole imza attı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Abraham'ın ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

SEZON REKORU KIRDI

Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında bu sezonun şut rekorunu kırdı.

Siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca rakip kaleyi tam tamına 27 defa yokladı ve bunların 12'sinde isabet sağladı. Bu, bu sezon kara kartalın, en fazla isabetli şut çektiği maçtı. Beşiktaş'ın kalesine ise hiç isabetli şut gelmedi.

