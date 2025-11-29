Amir Rrahmani hamlesi

Beşiktaş ara transfer dönemi öncesi yoğun bir mesai yürütüyor. Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A'da Napoli'de oynayan 31 yaşındaki stoper Amir Rrahmani'yi gündemine aldı. Çizme basını, Beşiktaş'ın Kosovalı savunmacıyla ilgilendiğini yazdı. Corriere dello Sport'un haberinde, Napoli ile Rrahmani arasında devam eden sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığı belirtildi. Bu nedenle Beşiktaş'ın devreye girerek teklif götüreceği öne sürüldü.

NAPOLİ TUTMAK İSTİYOR

Ocak ayında başlayacak transfer döneminde siyah-beyazlı kulübün Napoli ile resmi temaslar kurmayı planladığı iddia edildi. İtalyan kulübü ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan ancak ayrılmaya sıcak bakan tecrübeli futbolcunun transfer tekliflerine açık olduğu dile getirildi. Ancak Napoli'nin 31 yaşındaki stoperi kadroda tutmak istediği belirtildi. Öte yandan haberin detayında Fenerbahçe'nin de Amir Rrahmani'yi yakından takip ettiği savunuldu.

KOSOVA'NIN KAPTANI

Amir Rrahmani, Kosova Milli Takımı'nda kaptanlık görevini üstleniyor. Bugüne kadar 66 kez Kosova Milli Takımı'nın formasını giyen Rrahmani, A Milli Takımımıza da rakip olabilir. Ay-yıldızlı ekibimiz 2026 Dünya Kupası play-off'unda finale kalırsa Slovakya-Kosova maçının galibiyle oynayacak. Rrahmani de Kosova formasıyla rakip olarak sahaya çıkabilir.

NAPOLİ'DE TARİH YAZDI

Tam 7 yıldır Napoli forması giyen Amir Rrahmani tarihi başarılara imza attı. İtalyan kulübüyle 2 Serie A şampiyonluğu kazanan Rrahmani, kulüp tarihinin efsaneleri arasına adını yazdırdı. Öte yandan Napoli'de 182 resmi maça çıkan Kosovalı futbolcu, en fazla forma giyen oyuncular arasında yer alıyor.

İKİ AYAĞINI KULLANIYOR

Napoli ve Kosova'nın başarılı stoperi Amir Rrahmani oyuncu özellikleriyle dikkat çekti. 1.91'lik boyuyla hava toplarına hakim olan Rrahmani, fiziksel mücadelelerde de ayakta kalabilen bir futbolcu. Ancak Kosovalı savunmacının esas özelliği her iki ayağını da kullanabilmesi... 31 yaşındaki stoper hem sağ hem de sol ayağıyla etkili paslar atabiliyor.

DİNAMO ZAGREB'DE PARLADI

Amir, Napoli öncesi ilk parlamasını Hırvatistan kulübü D. Zagreb'de yaptı. 31 yaşındaki stoper, 57 resmi maça çıktığı Hırvat temsilcisinde 2 lig şampiyonluğu ve 1 Hırvatistan Kupası kazandı. Rrahmani, Dinamo Zagreb'deki çıkışının ardından İtalya'ya transfer olmuştu.