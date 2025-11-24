CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş-Samsunspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Beşiktaş-Samsunspor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş-Samsunspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılarak 1 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Samsunspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (Beşiktaş spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 08:44
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Beşiktaş-Samsunspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - MARTI DA İLAÇ OLMADI

Yaralı martının sahaya inişi ve maçın ilk yarısında 22 oyuncuya eşlik etmesi... Efsane Başkan Süleyman Seba'nın o unutulmaz sözünü bir kez daha hatırlattı bize: "Bir gün beni özlediğinizde sizin yanınıza bir martı olarak geleceğim." Evet Büyük Başkan... Seni çok özledik. Hem de her geçen gün daha çok. Tıklım tıklım tribünler, büyük bir coşku vardı Dolmabahçe'de. Ama sahadaki Beşiktaş organize değildi. Samsun'un maçın başından itibaren kurduğu baskı, gol arayan takım görüntüsü vermesi içime pek sinmedi. Sanki tersine dönen bir oyunun ilk işaretleri gibiydi. Beşiktaş'ın ilk şutu, dakikalar 30'u gösterdiğinde Cerny'nin kaleyi bulmayan vuruşuydu. İşte o ana kadar topa sahip gibi görünse de aslında oyuna sahip olan takım Samsunspor'du.

Spor yazarları Beşiktaş-Samsunspor maçını değerlendirdi

Futbol bazen böyle adaletsizdir; kahramanlıkla hata arasındaki mesafe bir nefes kadar. 1-1'den sonra Beşiktaş da, tribünler de pes etmiş gibi oldu. Kara bulutlar çöktü sanki. Ama bir mesele var ki, en az skor kadar can acıtıcı.

Spor yazarları Beşiktaş-Samsunspor maçını değerlendirdi

Sahanın en iyilerinden Rıdvan ve Salih'i yuhalamak da ne demek? İkisi de hak etmedi protestoyu! Yapmayın! Samsunspor'a ayrı bir parantez açmak lazım. Ligin en iyi ekiplerinden biri olduklarını bir kez daha gösterdiler. Holse önderliğinde, bir dakika bile durmadan, oyunu çirkinleştirmeden, dimdik bir mücadele...

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Beşiktaş-Samsunspor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - YUMURTASIZ MENEMEN

Bir teknik adam, bu Abraham'ı, ayağına top bile yakışmayan bu Bilal'i nasıl her maç on bire koyar ve nasıl onlardan başarı bekler anlayan varsa beri gelsin..
Gerçi şaşılacak fazla bir şey de yok.
Çünkü Emirhan varken de Udokhai'yi tercih ediyordu Sergen hoca; sakatlık ve ceza durumları üst üste yaşanmasa muhtemelen Beşiktaş Emirhan'ı da kaybetmiş olacaktı!..
Tıpkı Rafa Silva'yı kaybettiği gibi...
Sırada Jota var… O da Sergen sayesinde kayıplara karışmak üzere!..

Spor yazarları Beşiktaş-Samsunspor maçını değerlendirdi

Samsunspor Başkanı haddini aşıyor, 122 yıllık dev çınar Beşiktaş'ı küçümseyici ifadeler kullanıyor...
Başında iyi bir teknik adam olsa Beşiktaş bu maça öyle bir hazırlanır, öyle bir hırs yapardı ki, Samsunspor Başkanı söylediği her kelime için bir değil, bin pişmanlık yaşardı...
Şimdi ise pişkin pişkin gülüyor muhtemelen.

Bravo Sergen Yalçın… Sayende Beşiktaş artık evinde bile favori değil. Dün maçın başında Samsunspor üç net gol kaçırdı. Senin bel bağladığın iki beceriksiz Bilal ve Abraham ise ayaklarına gelen her topu rakibe ikram ettiler.
Tüm yaptıkları buydu… Tıpkı haftalardır olduğu gibi.

Spor yazarları Beşiktaş-Samsunspor maçını değerlendirdi

Televizyonda yorum yaparken Rafa'yı diline dolamış ve, "Sadece Anadolu takımlarına karşı bir şeyler yapıyor onun neresi büyük yıldız" demeye getirmişti Sergen Yalçın.
Bana göre kıskanıyordu Rafa'yı… Şimdi ise Rafa'sız bir Beşiktaş izletiyor bize… Yumurtasız menemen gibi bir şey bu… Taraftar o menemeni yer ama tadı, tuzu olmadığını anlayınca da kime, ne söyleyeceğini iyi bilir.
Bakmayın siz taraftarın yönetim istifa diye bağırdığına… Yakındır, Sergen Yalçın için yapılır aynı çağrı, hem de çok daha sert sözlerle… Yani filmin sonu belli de kimse inanmak istemiyor...

"Şeytanlık yapmasını engelledi"
D&R REKLAM
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Hangi formüller masada?
Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum!
Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum! Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum! 01:08
Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj! Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj! 01:08
F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü! F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü! 01:08
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:08
Milano derbisinde zafer Milan’ın! Milano derbisinde zafer Milan’ın! 01:08
Rize'de tepki toplayan kırmızı kart kararı! Rize'de tepki toplayan kırmızı kart kararı! 01:08
Daha Eski
C. Ronaldo’dan akılalmaz röveşata! C. Ronaldo’dan akılalmaz röveşata! 01:08
Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! 01:08
Arda Güler'in nefis pasını Mbappe değerlendiremedi! Arda Güler'in nefis pasını Mbappe değerlendiremedi! 01:08
Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! 01:08
Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! 01:08
Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! 01:08