Haberler Beşiktaş Sorun psikolojik

Sergen Yalçın kaybedilen 2 puanı böyle yorumladı: "Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik"

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 90 dakika sonrası çok üzgün olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam "Beşiktaş evinde 3 maçtır kazanamıyor. Oyunda neler eksikti?" sorusuna "Karşılaşmaya çok iyi başlayamadık. Daha sonra Oyuncular alıştı ve kontrol bize geçti. 20-25 dakikayı çok etkili oynadık. İkinci yarıya iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hata maalesef, kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu.

BİREYSEL HATA ÇOK

Konsantrasyonumuzu kaybettik. Bir tane daha yiyebilirdik hatta. Üzgünüz" yanıtını verdi. Oyuncularla sürekli konuştuklarını dile getiren 52 yaşındaki hoca sözlerini şöyle sürdürdü: "Puan kaybettiğimiz maçlarda öne geçip puan veriyoruz. Anlaşılır gibi değil. Bireysel hatalar belimizi büktü. Bunu çözecek çalışma yok. 1-0'dan sonra bireysel hatadan gol yemesek daha enerjik, motivasyonu yüksek olacaktı takım. Futbol canlı oyun. Her şeyi öngöremiyoruz."

