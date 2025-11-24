Önce attı sonra yaktı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın son maçlarda bankosu haline gelen Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ofans hattının en etkili isimlerinden biriydi. Penaltı öncesi ceza sahası içinde yerde kalan El Bilal Toure'ye şık topu pası veren 28 yaşındaki futbolcu, 57. dakikada beyaz noktadan takımını üstünlüğe taşıdı. Ancak tecrübeli kanat oyuncusunun 66'da hatalı geri pasını kapan Ndiaye, kırmızı-beyazlı takıma 1 puanı getiren golü kaydetti.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER