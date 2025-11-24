CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Önce attı sonra yaktı!

Önce attı sonra yaktı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın son maçlarda bankosu haline gelen Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ofans hattının en etkili isimlerinden biriydi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Önce attı sonra yaktı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın son maçlarda bankosu haline gelen Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ofans hattının en etkili isimlerinden biriydi. Penaltı öncesi ceza sahası içinde yerde kalan El Bilal Toure'ye şık topu pası veren 28 yaşındaki futbolcu, 57. dakikada beyaz noktadan takımını üstünlüğe taşıdı. Ancak tecrübeli kanat oyuncusunun 66'da hatalı geri pasını kapan Ndiaye, kırmızı-beyazlı takıma 1 puanı getiren golü kaydetti.

