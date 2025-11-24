CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 14:32 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 14:59
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

