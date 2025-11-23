Beşiktaş Süleyman Seba'yı andı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş efsane başkanı Süleyman Seba'yı paylaşmış olduğu video ile andı.

Siyah beyazlılar yapmış olduğu paylaşımda; "23 Kasım 1947 - Onursal Başkanımız Süleyman Seba, İnönü Stadı'nın açılış maçında ilk golü kaydetti. Bu vesileyle Onursal Başkanımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.