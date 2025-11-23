CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Süleyman Seba'yı andı

Beşiktaş Süleyman Seba'yı andı

Beşiktaş, unutulmaz başkanı Süleyman Seba'yı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı. İşte o video...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 13:05
Beşiktaş Süleyman Seba'yı andı

Beşiktaş efsane başkanı Süleyman Seba'yı paylaşmış olduğu video ile andı.

Siyah beyazlılar yapmış olduğu paylaşımda; "23 Kasım 1947 - Onursal Başkanımız Süleyman Seba, İnönü Stadı'nın açılış maçında ilk golü kaydetti. Bu vesileyle Onursal Başkanımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anasayfa
