Beşiktaş Süleyman Seba'yı andı

Beşiktaş efsane başkanı Süleyman Seba'yı paylaşmış olduğu video ile andı.
Siyah beyazlılar yapmış olduğu paylaşımda; "23 Kasım 1947 - Onursal Başkanımız Süleyman Seba, İnönü Stadı'nın açılış maçında ilk golü kaydetti. Bu vesileyle Onursal Başkanımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
