Yıldırım motivasyon

Beşiktaşlı oyuncular yarın Samsunspor karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak. Kırmızı- beyazlı kulübün Başkanı Yüksel Yıldırım'ın "Beşiktaş yenilmez bir takım değil. Bir Galatasaray, bir Fenerbahçe değil. Defalarca yenildiler. Bize eş bir rakip. Galibiyet için geliyoruz. Beşiktaş ile puan farkını açmak istiyoruz" şeklindeki açıklamalarının BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde konuşulduğu öğrenildi. Bu beyanatın siyah-beyazlı futbolcuları motive ettiği bildirildi. Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaştığı 2020-21 sezonunda Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın maç öncesi açıklamaları siyah-beyazlı futbolcuları kamçılamış ve Kartal sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.