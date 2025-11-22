CANLI SKOR ANA SAYFA
Yıldırım motivasyon

Yıldırım motivasyon

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın Beşiktaş’la ilgili son beyanatları Nevzat Demir Tesisleri’nde konuşuldu. Yıldırım’ın açıklamaları siyah-beyazlı oyuncuları motive etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Yıldırım motivasyon

Beşiktaşlı oyuncular yarın Samsunspor karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak. Kırmızı- beyazlı kulübün Başkanı Yüksel Yıldırım'ın "Beşiktaş yenilmez bir takım değil. Bir Galatasaray, bir Fenerbahçe değil. Defalarca yenildiler. Bize eş bir rakip. Galibiyet için geliyoruz. Beşiktaş ile puan farkını açmak istiyoruz" şeklindeki açıklamalarının BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde konuşulduğu öğrenildi. Bu beyanatın siyah-beyazlı futbolcuları motive ettiği bildirildi. Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaştığı 2020-21 sezonunda Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın maç öncesi açıklamaları siyah-beyazlı futbolcuları kamçılamış ve Kartal sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:46
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:39
Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:36
