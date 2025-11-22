CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan Altay Bayındır hamlesi! Transfer listesinde 1 numara

Beşiktaş'tan Altay Bayındır hamlesi! Transfer listesinde 1 numara

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Mert Günok ve Ersin Destanoğlu’nun istikrarsız performansları sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, listenin ilk sırasındaki Altay Bayındır için Manchester United’la masaya oturmaya hazırlanıyor. Sergen Yalçın da transfere onay verdi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Beşiktaş’tan Altay Bayındır hamlesi! Transfer listesinde 1 numara

Beşiktaş için kış transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Transfer ekibi kuran siyah-beyazlı ekip Sergen Yalçın'ın talimatı doğrultusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezon performansıyla alkış toplayan Mert Günok, bu sezon ise hayal kırıklığı yarattı. Tecrübeli eldiven Galatasaray ve Gençlerbirliği maçında basit hatalar nedeniyle yedek kulübesine mahkum olmuştu. Son 4 maçta kaleyi devralan Ersin Destanoğlu ise inişli-çıkışlı grafiğiyle kalesinde pek güven vermiyor.

LİSTEDE İLK SIRADA

Bu sebeple kaleci arayışlarına hız veren siyah-beyazlı yönetim transfer listesinin ilk sırasına Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ı yazdı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ocak ayında Premier Lig deviyle masaya oturup kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın da Altay Bayındır transferine onay verdi. Siyah- beyazlılar milli eldiveni kadrosuna katarak kaleci hattında hem deneyimi hem de güveni artırmayı hedefliyor.

İLK 6 MAÇTA KALEYİ KORUDU

Sezona iyi başlayan 27 yaşındaki kaleci, Premier Lig'de Arsenal, Fulham, Burnley, Manchester City, Chelsea ve Brentford müsabakalarında Manchester United'ın kalesini korudu. Toplam 540 dakika süre alan Altay, son 5 karşılaşmada yedek kulübesinde oturdu. Bu maçlarda kırmızı-beyazlı takımın kalesinde Belçikalı eldiven Senne Lammens görev yaptı.

İSPANYA MAÇINDA DEVLEŞTİ

Altay Bayındır 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımızın İspanya ile oynadığı karşılaşmada adeta kalesine duvar ördü. Milli kalecimiz, Olmo'nun iki şutunda gole izin vermeyip beğeni topladı. 2-2 sona eren karşılaşmada tam 6 kurtarışa imza atan 27 yaşındaki file bekçisi, Sofascore verilerine göre 7.5 puan aldı.

11

Altay Premier Lig'de 6 karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Deneyimli eldiven kalesinde 11 gol gördü.

