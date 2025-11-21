Mourinho yorum yapmadı

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Rafa Silva ile ilgili soru yöneltildi. Portekizli teknik adam başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmanın doğru olmayacağını belirterek "Rafa Silva şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım" dedi. Mourinho medyada hakkında çıkan iddialar hakkında ise "Gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.