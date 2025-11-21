Büyük taarruz

Scouting Direktörü Graf'ın sezon başında yaptığı icraatlardan memnun olmayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın özel transfer ekibi kurmuştu. 52 yaşındaki teknik adam, Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile transfer istişaresi yaptı. Zirveden 6 bölgeye (kaleci, sol bek, stoper, 10 numara, sol kanat ve santrfor) takviye yapma kararı alındı.

Serkan Reçber, deneyimli çalıştırıcının önüne her mevki için 3 ile 10 milyon euro arasında değişen 5'er oyuncu koydu. Başkan Serdal Adalı da Reçber'den kendilerine menajerlerin önerdiği oyunculardan oluşan liste sunmamasını istedi. Sergen Yalçın, listede bulunan 10 numaraların hiçbirisinin kendisi için yeterli olmadığı konusunda rapor verdi. Tecrübeli hoca santrfor listesinden de sadece 2 isme onay verdi.

10 NUMARA İÇİN YENİ LİSTE

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile devre arasında yolların ayrılması beklenirken en kritik mevki 10 numaraya mutlaka takviye yapılacak. Serkan Reçber teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda bu bölge için yeni bir liste hazırlayacak. Gelecek hafta içinde öncelikle sol bek, stoper ve kaleci ile sol kanat için çalışmalar hızlanacak.