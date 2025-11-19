CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan Ter Stegen hamlesi! İşte Barcelona'ya yapılan teklif

Beşiktaş'tan Ter Stegen hamlesi! İşte Barcelona'ya yapılan teklif

Ocak ayında kaleci transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İspanyol basını siyah beyazlı kulübün Barcelona'ya Ter Stegen için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 18:51
Beşiktaş'tan Ter Stegen hamlesi! İşte Barcelona'ya yapılan teklif

Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetiminin ara transferdeki ilk hedefi ortaya çıktı.

Sport 'un haberine göre, Beşiktaş, Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andre Ter Stegen için 8 milyon Euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yaptı.

Haberde siyah beyazlıların, Ter Stegen'in sezonun ikinci yarısındaki maaşının tamamını karşılamaya hazır olduğu, Barcelona yönetiminin ise son kararı oyuncuya bıraktığı ve ayrılmak istemesi halinde transferine izin verileceği belirtildi. Öte yandan bu sezon forma şansı bulamayan Alman file bekçiye Beşiktaş'ın ilk 11'de oynama sözü verildiği ifade edildi.

Ter Stegen'in kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor.

