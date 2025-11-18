Masuaku’nun aklı Beşiktaş’ta

Sezon başında Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Premier Lig ekibi Sunderland'e transfer olan Masuaku'nun aklı siyah-beyazlı takımda kaldı. İngiliz temsilcisinde performansıyla beklentilere karşılık veremeyen Demokratik Kongolu sol bekin teklif gelmesi durumunda Beşiktaş formasını giymeye hazır olduğu öğrenildi. Eski takım arkadaşlarıyla sürekli temas halinde olan 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier Lig'de sadece 3 maçta forma şansı bulabildi.
