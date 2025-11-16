CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü! 3 isim antrenmana katılmadı

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü! 3 isim antrenmana katılmadı

Beşiktaş, milli arada çalışmalarını sürdürdü. Tedavisi devam eden Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal ile takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın idmana katılmadığı aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 17:52
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü! 3 isim antrenmana katılmadı

Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında ısınma koşularının ardından ayak tenisi maçlarının oynandığı belirtildi.

Tedavisi devam eden Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal ile takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın idmana katılmadığı aktarıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına 18 Kasım Salı günü devam edecek.

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı!
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Rafa Silva'dan bir olay hamle daha! Tesislere geldi ancak...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
G.Saraylıları transferde kızdıran haber!
Arda Güler için tarihi transfer teklifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe son dakikada golüyle kazandı! F.Bahçe son dakikada golüyle kazandı! 16:58
G.Saray'da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor G.Saray'da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor 16:53
G.Saray son dakikada kazandı! G.Saray son dakikada kazandı! 16:20
F.Bahçe Cizre'de kazandı! F.Bahçe Cizre'de kazandı! 16:17
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor Fırtına'da hazırlıklar sürüyor 15:58
A. Efes evinde Bahçeşehir'e mağlup! A. Efes evinde Bahçeşehir'e mağlup! 15:44
Daha Eski
A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik! A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik! 15:37
Arda Güler için tarihi transfer teklifi! Arda Güler için tarihi transfer teklifi! 15:10
Eczacıbaşı-Fenerbahçe maçı detayları! Eczacıbaşı-Fenerbahçe maçı detayları! 15:02
G.Saraylıları transferde kızdıran haber! G.Saraylıları transferde kızdıran haber! 14:49
Boey transferinde flaş rakip! Boey transferinde flaş rakip! 14:35
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 13:36