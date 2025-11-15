CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Rafa Silva cephesinden Beşiktaş yönetimine 21 maddelik sert yanıt!

Rafa Silva cephesinden Beşiktaş yönetimine 21 maddelik sert yanıt!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva'nın menajerlik şirketi Onsoccer International, Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın açıklamalarına karşı 21 maddelik kapsamlı bir bildiri yayımladı. Portekizli yıldızın Beşiktaş’ta mutlu olmadığı, ancak kariyerini sonlandırma iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 22:44 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 23:00
Rafa Silva cephesinden Beşiktaş yönetimine 21 maddelik sert yanıt!

Beşiktaş'ta son günlerin en büyük gündemi olan Rafa Silva krizi, yıldız oyuncunun menajerlik şirketinin yaptığı 21 maddelik detaylı açıklamayla yeni bir boyut kazandı. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın "takımda mutsuz" yönündeki söylemlerinin ardından, Portekizli futbolcunun cephesi Portekiz basınından Record gazetesine sessizliğini bozdu.

Onsoccer International tarafından paylaşılan bildiride, Rafa Silva'nın hem kulübün mevcut durumu hem de verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı açıklandı. İşte öne çıkan detaylar:

"BEKLENTİLER KARŞILANMADI, İSTİKRARSIZLIK HAYAL KIRIKLIĞINI ARTIRDI"

1) Rafa Silva'nın Beşiktaş'a geliş sürecinde kendisine sunulan proje ile bugün karşılaştığı tablo arasında büyük fark olduğu belirtildi.

2) Yönetim ve teknik direktör değişikliklerinin yarattığı istikrarsızlığın, profesyonel tutumuna rağmen oyuncuyu olumsuz etkilediği vurgulandı.

3) Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan ve Katar dahil birçok teklif arasından Beşiktaş'ı bizzat kendi kararıyla seçtiği hatırlatıldı.

"FİNANSAL DEĞİL, TAMAMEN SPORTİF PROJE TERCİHİYDİ"

4) Süper Kupa zaferi sonrası umutlu başlayan sürecin, kısa sürede proje şartlarından uzaklaştığı ifade edildi.

5) Rafa'nın Beşiktaş'a mali sebeplerle gelmediği, eğer önceliği para olsaydı çok daha farklı bir adres seçeceği vurgulandı.

ADALI'NIN SÖZLERİNE TEPKİ: "KÖPEĞİYLE VAKİT GEÇİRİYOR" İDDİASI RAHATSIZ ETTİ

6) Başkan Serdal Adalı'nın, "João Mário ayrıldıktan sonra kimseyle konuşmadı, köpeğiyle vakit geçirdi" sözlerinin oyuncuyu olumsuz etkilediği belirtildi.

7) Rafa'nın hiçbir zaman kendisini takımın üzerinde görmediği ve kulübe her koşulda saygı duyduğu ifade edildi.

"EKİM AYINDA AYRILMA İSTEĞİNİ BİLDİRDİ, KARİYERİ BIRAKMA SADECE BİR SİTEMDİ"

8) 32 yaşındaki futbolcunun, mevcut şartlar altında rolünü eskisi gibi yerine getiremeyeceğini düşünerek ekim ayında ayrılmak istediğini kulübe ilettiği kaydedildi.

9) Toplantıda dile getirilen "kariyeri bitirmek" ifadesinin bir anlık öfke anı olduğu, bunun bir tehdit ya da karar olmadığı özellikle vurgulandı.

"TÜRKİYE'DE BEŞİKTAŞ DIŞINDA BAŞKA BİR KULÜP ASLA"

10) Rafa'nın Türkiye'de Beşiktaş'tan başka hiçbir kulüpte forma giymeyeceği garantisi verildi.

"HİÇBİR TEHDİT OLMADI, AYRILIK OLURSA TÜM ÜCRETLERİNDEN VAZGEÇMEYE HAZIR"

11) Oyuncu ve menajerlik şirketinin hiçbir şekilde tehditte bulunmadığı belirtildi.

12) Kulüp ayrılığı kabul ederse Rafa'nın sözleşmeden doğan tüm ücretlerinden feragat etmeye hazır olduğu aktarıldı.

13) Ayrılığın gerçekleşmesi için karşılıklı anlaşmanın şart olduğu ifade edildi.

"15 MİLYON EURO TALEBİ GERÇEK"

14) Beşiktaş'ın, bonservissiz aldığı ve sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan oyuncu için 15 milyon euro talep ettiğini menajerlik şirketinin doğruladığı ifade edildi.

15) "Menajer João Araújo ile futbol direktörü (Tugkan Keçecioğlu) arasında geçen görüşmelerde her zaman saygı ve anlayış olduğunu ifade eder."

16) "Bir menajer olarak görevinin, tüm tarafları memnun edecek çözümler üretmek olduğunu, ancak önceliğinin her zaman müşterilerini — bu durumda uzun yıllardır arkadaşı olan Rafa Silva'yı — korumak olduğunu belirtir."

"BASINA SIZAN İDDİALAR YALAN, KAMUOYU BASKISI YARATMAK AMAÇLI"

17) Son günlerde çıkan "gülmüyor, konuşmuyor, sevinmiyor" gibi iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu söylendi.

18) Rafa'nın kariyerine devam edeceği, sözleşmesi sürdüğü müddetçe başka teklif dinlemeyeceği belirtildi.

19) "Onsoccer ve Rafa, tüm bu sürece gereken saygıyla yaklaşarak sağduyulu bir çözüm talep etmektedir. Hiçbir zaman ve hiçbir şartta tehdit veya şantajda bulunulmamıştır."

"PROFESYONELLİĞİNİ SÜRDÜRMEYE HAZIR"

20) Oyuncunun, sözleşmesi boyunca tüm yükümlülüklerini profesyonel şekilde yerine getirmeye devam edeceği taahhüt edildi.

21) Son olarak Rafa'nın Beşiktaş taraftarlarına duyduğu sevginin değişmeyeceği, ortaya atılan iddiaların bu bağı zedelemeyeceği ifade edildi.

Montella'dan Merih ve Kaan sözleri
Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi!
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu
Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
