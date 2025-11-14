Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Rafa Siva'ya 15 milyon Euro'luk ret

Beşiktaş'ta yaşanan Rafa Silva krizi yeni bir boyut kazandı. Başkan Serdal Adalı dün tesislerde bir araya geldiği Portekizli yıldıza rest çekti. Başkan Adalı, Rafa Silva ile daha önce iki kez özel görüşme gerçekleştirmişti. Sergen Yalçın tarafından oyundan alındığı bir maçtan sonra Adalı ile buluşan Rafa Silva şok biçimde futbolu bırakmak isteğini dile getirdi. Adalı ise "Olur mu öyle şey, bu takımı senin üzerine kurduk. Devam et, sezon sonu yeniden konuşuruz" yanıtını verdi.

MORALİM BOZUK, FUTBOLU BIRAKMAK İSTİYORUM

Milliyet'te yer alan habere göre Portekizli futbolcu, Fenerbahçe derbisinden önce Sergen Yalçın'la gerilim yaşayınca antrenmanlara çıkmadı. Yeniden devreye giren Başkan Adalı, Rafa Silva ile ikinci kez görüştü ve derbide mutlaka oynamasını istedi. Maçta oynamayı kabul eden deneyimli futbolcunun bu toplantıda da, "Moralim bozuk, futbolu bırakmak istiyorum" dediği belirlendi.

Adalı'nın ise "Devre arasında konuşuruz" karşılığını verdiği öğrenildi. İkinci görüşmenin hemen ardından Başkan Adalı'yı arayan Rafa Silva'nın menajeri, "Biz devre arasında ayrılmak istiyoruz" diyerek konuyu farklı bir noktaya taşıdı. Menajerin tutumu Adalı'yı bir hayli kızdırdı.

SEN FUTBOLU BIRAKMAK DEĞİL, TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYORSUN

Başkan Adalı, Rafa Silva ile üçüncü görüşmeyi dün gerçekleştirdi. Portekizli oyuncu toplantıda futbolu bırakma isteğini bir kez daha dile getirdi. Adalı'nın bunun üzerine, "Daha önce moralim bozuk, modum düşük diyerek futbolu bırakmaktan bahsediyordun ama menajerin bizimle para konuşmaya başladı. Sen futbolu bırakmak değil, takımdan ayrılmak istiyorsun. Bizimle 1.5 yıl daha sözleşmen var. 15 milyon euro getirirsen, gidebilirsin" diyerek, Rafa Silva'ya rest çektiği ifade edildi.