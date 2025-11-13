Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! “Gönderileceğimi hiç düşünmüyordum”

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiltere'de Roy Keane, Paul Scholes ve Gary Neville'ın yer aldığı bir YouTube kanalına konuk oldu ve Türkiye günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımda geçirdiği dönemi "roller coaster" olarak nitelendiren Solskjaer, ayrılık sürecinin nasıl geliştiğini de tüm detaylarıyla paylaştı.

"KABUL ET, GİT VE TADINI ÇIKAR"

Beşiktaş'ın teklif ettiğinde kulübü araştırdığını söyleyen Norveçli teknik adam, aslında siyah-beyazlılarla daha önce de iki kez görüştüğünü belirtti:

"Kulübün tarihini biliyordum. Bir yıl önce ve altı ay önce de konuşmuştuk. Başkan değişmişti. Yine de büyük bir kulüptü. Bir süredir futboldan uzaktaydım. Kendime 'Kabul et, git ve tadını çıkar' dedim. İlk sezonumuzda iyi bir form yakalamıştık, Avrupa'ya direkt gitme şansımız bile vardı."

UEFA'DA YENİ GÖREV: "BEDAVA MAÇ BİLETLERİ, BEDAVA UÇUŞLAR"

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Şampiyonlar Ligi için teknik gözlemci olarak çalışmaya başlayan Solskjaer, birçok büyük maçın raporlamasını ve analizini yaptığını söyledi:

"Arsenal – Atletico Madrid maçı için taktik, geçiş oyunu ve analiz içeren raporlar hazırladım. Bu görev eğlenceli… Bedava maç biletleri, bedava uçuşlar."

"TÜRKİYE KESİNLİKLE FANTASTİKTİ"

Türkiye'de çok özel bir deneyim yaşadığını belirten Solskjaer, taraftarların tutkusu karşısında hayranlığını gizleyemedi:

"Türkiye günleri roller coaster gibiydi. Kesinlikle fantastikti. İstanbul'da yaşamak harikaydı. Türkler çok tutkulu… Bir maç kazandığımızda şehir bayram ediyordu, kaybettiğimizde ise herkes yıkılıyordu."

"BEŞİKTAŞ MUHTEŞEM BİR KULÜP"

Beşiktaş'ın atmosferi ve taraftar gücünü öven Norveçli çalıştırıcı, derbi galibiyetlerini asla unutmadığını vurguladı:

"Beşiktaş muhteşem bir kulüp. Stadyumdaki atmosfer çılgınca… Galatasaray ve Fenerbahçe'yi evimizde yendik; o anlar inanılmazdı. En iyi olduğunuzu hissediyorsunuz."

AYRILIK SÜRECİ: "GÖNDERİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Solskjaer, Konferans Ligi eleme maçındaki mağlubiyetin ardından yolların ayrılmasına dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Ayrılık kararını kesinlikle beklemediğini söyleyen Norveçli hoca, yemek sırasında yaşanan bir diyaloğu da aktardı:

"Maçtan önce başkanla yemekteydik. Manchester United'ın Grimsby'ye elenmesi konuşuldu. Tahtaya vurup 'İnşallah bizim başımıza gelmez' dediler. 6-7 saat sonra ofiste buluştuk, üzgündük, sarıldık ve vedalaştık."

"İKİ İHTİMAL VARDI: YA GÖNDERİLECEKTİM YA DA TATİLE GİDECEKTİM"

Basın toplantısının ardından başkanın kendisini çağırdığını söyleyen Solskjaer, o an yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İki ihtimal vardı. Ya milli arada tatile gidecektik ya da gönderilecektim. Muhtemelen görevden alınacağımı anladım. Yönetimle hâlâ iyi ilişkilerim var. Sonuçlar kötüydü ama kişisel değildi. Futbolda işler böyle yürür. 'Tamam' dedim, problem yok."